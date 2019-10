Liguria Ancheu torna alla GIoventù il 15 novembre, stasera diretta in studio e sorprese

GENOVA - Il tradizionale appuntamento con Liguria Ancheu al Teatro della Gioventù, e pubblico in sala, torna venerdi 15 novembre.

Stasera una puntata in diretta dagli studi televisivi con innumerevoli collegamenti, ma soprattutto ancora la vicinanza alle comunità di Vallestura che stanno lottando contro il fango. Da Campoligure e dntorni, collegamenti e voci.

I telespettatori potranno dialogare con il professor Franco Bampi attraverso il numero verde 800640771 rispondendo ai quesiti del presidente della Compagna. Nel corso della serata, si alternaranno i dialetti della Spezia, quelli di alta Polcevera e innumerevoli sorprese.

Tra sette giorni, il primo novembre, Liguria Ancheu si concentrerà sulle particolarità del cimitero monumentale di Staglieno. Poi, l'8 novembre puntata speciale proprio da Rossiglione. Infine, il 15 novembre ritorno in via Cesarea con porte aperte per tutti i liguri.