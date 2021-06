Leonardo, Toti: "Coinvolgerò il governo, l'azienda investa su Genova"

GENOVA - "Io ho già chiesto, firmando una lettera col sindaco Bucci, un incontro al governo. Adesso mi riattaccherò al telefono chiedendo ulteriormente un incontro. Se poi il Governo ritiene di delegare il prefetto di Genova insieme alle istituzioni del territorio benissimo, siamo pronti a sederci a un tavolo e affrontare il tema". Queste le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, dopo l'incontro con i lavoratori di Leonardo.

"E' una vicenda che ha assunto toni kafkiani ma sono ottimista - aggiunge Toti - L'azienda deve chiarire e puntare sullo sviluppo. Genova e' una delle sedi storiche di Leonardo, la Liguria ha una tradizione di capacita' tecnica e industriale importante e sono certo che il governo Draghi coglie l'importanza di incentivare l'industria italiana, anche in vista degli investimenti futuri. Credo che ci incontreremo intorno a un tavolo al piu' presto per parlare di crescita, sviluppo e nuovi posti di lavoro, non certo di riduzioni di organico o cessioni di rami d'azienda".