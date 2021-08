Leggenda Jacobs, è oro nei 100 metri alle Olimpiadi: Tokyo parla italiano

TOKYO - Un Italiano medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo. No, non è uno scherzo, è tutto vero: Marcel Jacobs è l'uomo più veloce al mondo e ho conquistato il titolo olimpico.

Il 26enne di padre texano e madre italiana ha stupito tutti. Primo italiano nella storia dei 100 metri ad arrivare in finale alle Olimpiadi, primo italiano a vincere l'oro. E' già nella leggenda. Una prestazione mostruoso quella di Jacobs che 9''80 ha completato i 100 metri, record italiano ed europeo (che gli apparteneva da qualche ora visto che il 9"84 gfatto segnare in semifinale) che gli vale l'oro. Secondo classificato Kerley (9''84), terzo De Grasse (9''89).

Una crescita graduale quella dell'atleta che proprio in Liguria il 13 maggio scorso a Savona aveva migliorato il record nazionale che apparteneva a Filippo Tortu. In quell'occasione Jacobs fermò il cronometro a 9"95. In questi mesi il record è stato più volte migliorato, l'ultimo nell'occasione più importante e prestigiosa per un atleta.