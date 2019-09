Legge elettorale, consegnato in Cassazione il quesito per il referendum

ROMA - Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli (Lega), ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum.

A sostegno i consigli regionali di Liguria, Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo e Basilicata. In rappresentanza della Regione Liguria, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Franco Senarega, stamani a Roma presso la Corte di Cassazione ha depositato la delibera per la richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale nazionale.