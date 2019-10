Legambiente, Genova tra i peggiori capoluoghi di provincia in materia ambientale

GENOVA - Genova deve ancora fare molta strada in materia ambientale. Secondo il report di Legambiente e Ambiente Italia che misura le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia, il capoluogo ligure si posiziona al 73esimo posto, salendo di un solo gradino la classifica rispetto allo scorso anno. Al primo posto si trova la città di Trento, mentre Mantova e Bolzano completano il podio. Gli aspetti considerati per stilare la classifica ricoprono cinque macroaree, ovvero aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Così, si va dalla raccolta differenziata al sistema del trasporto pubblico, passando per le energie rinnovabili e la qualità dell’aria, nonché la presenza di verde in città, isole pedonali e tanti altri fattori.

Va meglio invece alle altre città della Liguria: La Spezia è la migliore e si posiziona 21esima, perdendo però quattro posizioni rispetto allo scorso anno. Savona invece si colloca al 39esimo posto perdendo ben 20 posizioni rispetto al 2018. La peggiore delle regione invece è Imperia che si posiziona solamente al 90esimo posto.

Un altro report di Legambiente Italia pubblicato dal Sole 24 Ore fa emergere la pessima situazione del capoluogo ligure in materia di verde urbano. Solo 6,3 metri quadrati di verde per abitante, e terzultima nella classifica nazionale dei capoluoghi italiani. Questa è la posizione di Genova. Fanno peggio solo Trapani e Crotone.

La città della Lanterna migliora se si osservano le classifiche legate alla mobilità urbana. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è premiato il rapporto tra numero di passeggeri e numero di abitanti. Migliori di Genova solo Venezia e Milano.

Il capoluogo ligure è anche sul podio per quanto riguarda il “Tasso di motorizzazione”, ovvero il numero di vetture per ogni cento abitanti. A Genova ci sono 47 auto ogni 100 abitanti, e la città è seconda solo a Venezia. Ma mentre per il capoluogo veneto è facile capire il motivo, a Genova sono scooter e moto a sostituire le quattro ruote.

Infine, parlando di strade e mobilità, Genova registra di nuovo un brutto risultato in materia di sicurezza: penultima in assoluto per incidenti stradali. Sono 9,4 ogni 1000 abitanti.