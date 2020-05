GENOVA - Menù ricco quello di Viaggio in Liguria in onda il 13 maggio su Primocanale e primocanale.it dalle 21. La trasmissione del mercoledì sera, dedicata al territorio e alla gastronomia, da due mesi ha mutato il proprio format ospitando a distanza personalità internazionali di turismo, cucina economia e sport. In compagnia del cucinosofo Sergio Rossi questa tendenza proseguirà anche nella nuova puntata con un prima parte interamente dedicata alle Giornate dei Rolli da visitare, quest’anno, attraverso uno speciale percorso virtuale.

A seguire, la presenza di Giorgio Palmucci, presidente Enit ossia l’agenzia del turismo italiano, con la partecipazione della professoressa in web marketing Roberta Milano. Poi, ancora spazio ai bandi per le botteghe dell’entroterra post Coronavirus e alle esperienze innovative in tema di hitech provenienti da Savona. Non mancherà l’angolo tra sport e turismo con protagonisti della settimana l’ex ciclista Gb Baronchelli, vincitore di 6 edizioni consecutive del Giro dell’Appennino, insieme ad Andrea Vidotti, il manager dei campioni.