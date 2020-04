Le ansie di ristoratori e operatori turistici con le riflessioni di Sofia Goggia e Malerba

GENOVA - L'omaggio alla Liguria dell'olimpionica di discesa libera, Sofia Goggia, si materializza stasera, a distanza di sette giorni dal rinvio per la priorità fornita, come sempre da Primocanale, alla cronaca, con riferimento al crollo del ponte sul Magra, e a una trasmissione, mercoledì scorso, centrata prevalentemente sulle ricadute di quell'evento.

La campionessa bergamasca interverrà in diretta a Viaggio in Liguria, come ormai da tradizione, arricchito anche da una pagina di alto livello sportivo per provare a superare il momento generale di così grande e diffusa complessità.

Il resto della trasmissione, focalizzata su territorio ed enogastronomia, analizzerà le ansie di ristoratori, pasticcieri, produttori di vino e operatori del turismo alla vigilia della ripartenza. Tutto con focus specifici anche extra Europa che porteranno Viaggio in Liguria al racconto di quello che sta avvenendo a New York grazie alla cronaca di una giornalista savonese.

A impreziosire la serata in tema di curiosità scientifiche anche la voce del primo astronauta italiano, Franco Malerba e del direttore generale di Telethon in tema di ricerca. Appuntamento, in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi, a partire dalle 21 su Primocanale e primocanale.it.