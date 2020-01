Lavoro, Cavo: "D'accordo con Boccia, gli Its in Liguria sono un esempio"

GENOVA - "Credo che la Liguria possa essere d'esempio per la gestione degli Its". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria, all'Esaote a Genova, dove il presidente Vincenzo Boccia ha invitato l'Italia a superare il gap con altri Paesi per numero di studenti iscritti, 8mila l'anno contro 800mila ad esempio in Germania.

"La Regione Liguria ha investito in questi anni 7 milioni per sostenere i quattro Its in Liguria, l'Accademia della Marina Mercantile e l'Ict della tecnologia a Genova, l'efficientamento energetico a Savona e il Navalmeccanico alla Spezia. Abbiamo attivato in tutto in questi anni 29 corsi divisi nei trienni e siamo arrivati ad avere 17 concorsi in contemporanea. L'Its che ha più corsi è l'Accademia della Marina Mercantile, che ha già tre sedi e prepara sia gli ufficiali di macchina e coperta a Genova sia le figure legati alle crociere ad Arenzano e i tecnici di bordo a Lavagna", ha spiegato Cavo.

"La premialità del Miur l'abbiamo avuta sia sull'Accademia sia per la tecnologia dell'Ict, entrambi per la attrattività e per la occupabilità. L'Ict di Genova è stato il primo ad avere un premio nella sua categoria in Italia. Oggi abbiamo 677 allievi nell'ultimo triennio che non sono pochi parametrati a livello nazionale, e una occupazione media dell'84%, un dato certificato", ha proseguito l'assessore. "Con il presidente Boccia ne abbiamo parlato due anni a Orientamenti a Genova e ci siamo trovati d'accordo sulla necessita' di sostenere gli Its", ha concluso Ilaria Cavo.