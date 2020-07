Lavoratori mense-pulizie scolastiche in Liguria: arriva 1,8 milioni di fondi dell'Ue

GENOVA - Un milione e ottocentomila euro del Fondo Sociale Europeo sarà destinato dalla Regione Liguria per sostenere il reddito dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche durante i mesi estivi dopo lo stop imposto al settore dall'emergenza coronavirus.

Lo prevede un accordo firmato oggi da Regione Liguria e sindacati (Cgil, Cisl, Uil Liguria), seguito di un incontro che si è tenuto ieri sera tra gli assessori regionali alla Formazione, Ilaria Cavo, l'assessore regionale al Lavoro, Gianni Berrino e i segretari generali regionali di Cgil Federico Vesigna, Cisl Luca Maestripieri e Uil Mario Ghini. Nello specifico, 200 mila euro serviranno per erogare una formazione legata alle nuove regole sulla sicurezza e 1,6 milioni di euro saranno destinati all'indennità di partecipazione per una platea stimata di 2500 lavoratori. A ogni singolo lavoratore verrà erogata una indennità minima una tantum di 640 euro che potrà aumentare, nel caso di un cui la platea dei beneficiari fosse inferiore a quella ipotizzata, fino a un massimo di 1.050 per lavoratore..