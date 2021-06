La squadra di triathlon di Recco dona il sangue insieme ai ragazzi della Croce rossa

RECCO - I volontari della Croce rossa italiana e la squadra di triathlon di Recco si sono recati oggi a donare il sangue presso il centro trasfusionale del Policlinico San Martino di Genova.

"Con l’arrivo dell’estate e la ripresa delle attività sanitarie sospese durante il lockdown, il numero di unità di sangue donato rischia di non soddisfare tutte le richieste – sottolinea Vanessa Agostini, direttore dell’Unità Operativa Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San Martino e della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali-. Ringrazio i giovani del volontariato e dello sport che, ancora una volta, hanno dimostrato sensibilità e generosità verso chi ne ha più bisogno. Nei prossimi giorni partirà una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma in tutta la Liguria, per poter continuare a garantire l’autonomia regionale in un periodo difficile e complesso per le donazioni come quello estivo".