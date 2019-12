La Spezia, un piano da 17 milioni traghetta la Asl5 verso il Felettino

LA SPEZIA - Un piano da 17 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, il rinnovamento tecnologico e il personale, per traghettare l'Asl 5 verso il nuovo ospedale del Felettino. Il piano quinquennale e' stato presentato oggi dalla Regione Liguria all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, nosocomio su cui sono previsti gli interventi straordinari in attesa della realizzazione del nuovo ospedale.

In primavera, ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti, prevista la nuova gara di appalto per il nuovo Felettino, dopo la rescissione del vecchio contratto con Pessina nei mesi scorsi e il cantiere fermo. "Entro un anno andremo ad aggiudicazione e poi la ripartenza dei lavori" ha aggiunto Toti, che ha ribadito come nel nuovo bando sara' eliminarne la permuta dell'ospedale Sant'Andrea.

Per questo saranno investiti 25 milioni dal fabbisogno nazionale per interventi strutturali. Sulle polemiche sul rischio privatizzazione della sanita' spezzina il governatore ha risposto: "non capisco questa preoccupazione. Il Felettino sara' un ospedale pubblico. La paura dell'ospedale privato convenzionato e' solo squisitamente politica".