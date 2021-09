La Spezia, inaugurato il nuovo poliambulatorio di Casa della Salute

LA SPEZIA - E' stato presentato ufficialmente nella giornata di oggi il nuovo Poliambulatorio specialistico privato di Via del Popolo 84, alla Spezia, da parte dell'amministratore delegato di Casa della Salute Marco Fertonani. Tra i presenti all'inaugurazione il consigliere Brunello Brunetto, l'Onorevole Manuela Gagliardi, l'assessore Luca Piaggi, l'Onorevole Edoardo Rixi, l'Onorevole Lorenzo Viviani, le Istituzioni locali e lo staff medico.

Il poliambulatorio della Spezia ospita al suo interno prestazioni di diagnostica per immagini, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, TC, raggi X, mammografie, tomosintesi ed ecografie, visite specialistiche, medicina sportiva, punto prelievi, odontoiatria e fisioterapia. In totale la struttura conta oltre dieci ambulatori, di cui uno dedicato alla fisiatria e quattro all’odontoiatria, per un totale di quasi 1.000 mq. La nuova apertura ha portato, inoltre, nuove opportunità di lavoro per le risorse del territorio spezzino. La struttura è aperta al pubblico e operativa sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, con orario dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito www.casasalute.eu oppure tramite centralino ai numeri 0187 1788071 – 010 9641083.

Casa della Salute è un network di poliambulatori privati presenti ad oggi in Liguria e Piemonte, per un totale di dieci strutture sul territorio. La mission è quella di garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità a tariffe accessibili grazie all’ottimizzazione dei processi interni, all’azzeramento di sprechi, al risparmio economico collegato alla tecnologia di ultima generazione e a un personale medico e dipendente altamente qualificato.