La Ronde delle Valli Imperiesi chiuderà la stagione ligure

Dopo la mancata edizione del 2020, annullata sul nascere a causa del ritorno autunnale della pandemia, la Scuderia Imperia Corse si prepara, a dieci anni esatti dall’ultima edizione, a far rinascere la Ronde delle Valli Imperiesi, gara che chiuderà il calendario rallystico ligure il 20/21 novembre.

Patrocinata dal Comune, dalla Provincia di Imperia e dalla Regione Liguria, la manifestazione dell’estremo ponente graviterà attorno alla sede della Legacoop Lega Pesca Liguria, vicina alla location scelta per il parco assistenza. Il percorso si snoderà sulle strade dell’entroterra, che in quella zona offrono una ampia scelta di prove speciali ben note ai rallysti di tutto il mondo.

Una stagione intensa quella della nostra regione, che si è aperta proprio nell’imperiese ad aprile con il Rallye Sanremo e che si chiuderà nella stessa zona con il ritorno della Ronde. Nel mezzo il Rally della Lanterna a Genova, il prossimo Rally Golfo dei Poeti nello spezzino a fine agosto ed il Giro dei Monti Savonesi Storico in programma il 6-7 novembre. Da non dimenticare gli Slalom organizzati dalla Scuderia Sport Favale 07 (Favale – Castello, Chiavari – Leivi) e dalla Scuderia Valpolcevera (Mignanego – Giovi). Un 2021 non certo facilissimo, ma che ha segnato una importante ripartenza in tutti i settori, compreso quello del motorsport. La speranza, ora, è che nei prossimi mesi si possa tornare a parlare solo di sport e di tecnica con la serenità e la passione di sempre, chiudendo definitivamente una parentesi che nessuno avrebbe mai immaginato di vivere.