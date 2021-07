La Regione Liguria premierà Chiesa e lo staff di Mancini, proposta approvata

GENOVA - La Regione Liguria conferirà un'onorificenza per meriti sportivi al giocatore Federico Chiesa, nonché ai membri dello staff tecnico della nazionale italiana di calcio: Roberto Mancini, Attilio Lombardo, Gianluca Vialli, Fausto Salsano, Alberico Evani e Giulio Nuciari, "professionisti legati alla Liguria e alla città di Genova sia per nascita che per collaborazione sportiva con le squadre liguri".

Lo prevede un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'assemblea dopo la vittoria ai campionati Europei del 2021. Il documento presentato dal capogruppo Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, impegna la Giunta Toti ad attribuire "un riconoscimento per il grande impegno sia sportivo che umano profuso in quest'ultima edizione di Euro 2020 richiedendone la partecipazione alle future manifestazioni sportive che rappresenteranno la Liguria e Genova in Italia e in Europa".

"Siamo orgogliosi di festeggiare i beniamini della Nazionale che sono stati e sono ancora legati alla nostra Liguria: è un altro piccolo passo verso la normalità, in un momento in cui siamo costretti a convivere con la pandemia. Chiederemo agli azzurri campioni di Euro2020 che sono legati anche affettivamente alla Liguria di partecipare ad iniziative sportive che si terranno nella nostra regione, in modo da rafforzare ancora di più un legame che nel tempo non si è mai interrotto". Così l'assessore allo Sport Simona Ferro.