La Pro Recco arriva alla Mostra di Venezia: un docufilm sulla leggenda della pallanuoto

RECCO - La squadra di pallanuoto più titolata di sempre diventa un film alla mostra di Venezia. 'Pro Recco, la leggenda della pallanuoto' è il titolo del nuovo docufilm in uscita a settembre. Tra i protagonisti del film il 'caimano' Eraldo Pizzo (nella foto) Pino Porzio, Stefano Tempesti, Nicolò Figari, Pietro Figlioli, Francesco Di Fulvio, Aleksandar Ivovic, Gu Baldineti, Maurizio Felugo, Gabriele Volpi, Gabriel Hernandez, e molti altri. Il progetto verrà presentato in anteprima alla 78^ Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia sabato 4 settembre nella Lounge di Fondazione Ente dello Spettacolo, presso la Sala Tropicana 1 dell'Hotel Exclesior.

Il docufilm, prodotto da Gagarin in associazione produttiva con App Eventi e distribuito da Zenit Distribution, è stato co-finanziato dal bando di sviluppo e produzione del settore audio visivo di Regione Liguria e Filse in collaborazione con Genova Liguria Film Commission e la società Pro Recco. Alcune delle vittorie più importanti, il valore della squadra più titolata al mondo e la testimonianza dei campioni che ne hanno indossato la calottina saranno i protagonisti del documentario ideato e scritto da Beppe Platania per Lucerna Films. "Con quest'opera vogliamo celebrare i grandi uomini e atleti che hanno reso famosa una cittadina di appena novemila abitanti in tutto il mondo - ha detto Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco -. Il mito della Pro Recco è una delle pagine più entusiasmanti e longeve dello sport italiano: il docufilm sarà una straordinaria occasione per raccontarne l'epopea e, allo stesso tempo, per promuovere la nostra società, e la pallanuoto".