La magia degli unici testaroli fatti a mano stasera alle 21.30 sul canale 11

PONTREMOLI - Non solo il fascino e il lavoro durissimo dei cavatori di Carrara. La puntata di Viaggio in Liguria, in onda questa sera alle 21.30 sul canale 11, dedicherà una speciale attenzione anche a una storia legata al pesto ossia quella dei testaroli.

Le telecamere del format, storicamente in onda ogni mercoledì sera, con un'incursione pre Coronavirus, sono salite tra le colline di Pontremoli. Qui la scoperta di una piccola azienda agricola che sforna la pasta speciale in modo del tutto manuale (nella foto): "Purtroppo, i ristoratori non comprendono la vera differenza tra questo prodotto artigianale e il testarolo industriale sempre buono, ma altra cosa" dicono i protagonisti.

Insieme al cucinosofo Sergio Rossi, poi, anche una parentesi su Sarzana: la ricchezza della spungata e un racconto su mezzi militari unici.