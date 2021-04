La Liguria spera nella zona gialla, Toti: "Tutti vaccinati entro l'estate"

GENOVA - Ci sarebbero 13 regioni italiane ad ambire a un passaggio alla zona gialla per la cui ufficialità però occorrerà attendere venerdì prossimo. Il pronunciamento di fine settimana, analizzati i consueti dati del monitoraggio, è particolarmente atteso nella nostra regione. Per il governatore Toti è una speranza quasi reale, e questo passaggio permetterebbe peraltro dal 26 di aprile una apertura di bar e ristoranti, nonché la possibilità di muoversi tra una regione e l'altra. Intanto nella giornata di mercoledì si raggiunge un obiettivo importante: 500mila vaccini effettuati in Liguria.

Insieme alla Liguria, le "promosse" in giallo sarebbero Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e le province di Trento e Bolzano. Semaforo arancione per Molise, Calabria e Sicilia mentre in zona rossa sarebbero Sardegna, Puglia e Valle d'Aosta.

Di pari passo continua la crescita dei vaccinati con numeri sempre più importanti in Liguria, tanto che accanto alla "speranza gialla" c'è anche quella di vaccinare tutti entro la fine dell'estate. Così il governatore Toti, che questa mattina ha tracciato la road map ligure: "Entro sei-otto settimane la Liguria conta di aver vaccinato tutte le persone fragili che rischiano di finire in ospedale a causa del Covid, entro la fine dell'estate tutta la popolazione della Regione. Continua il presidente ligure: "Quando avremo protetto gli over 60 il Covid non sarà più un tema di salute pubblica".

Rassicurazioni sulle dosi mancanti il cui arrivo potrebbe compromettere il ritmo vaccinale ormai divenuto incalzante in Liguria. Entro domani arriveranno infatti nella nostra regione 91 scatole di vaccino anti covid-19 Johnson&Johnson contenenti 4.550 dosi che saranno consegnate interamente alla Asl 3 genovese. Oggi invece sono stati consegnati 34 pizza-box di vaccino Pfizer contenenti 39.780 dosi.