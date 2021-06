La Liguria entra in zona verde sulla mappa dell'UE: ecco cosa cambia

GENOVA - "La Liguria è una delle tre regioni, insieme a Sardegna e Molise, a entrare nella zona verde per il rischio Covid sulla mappa dell'Ue, mentre il resto dell'Italia è in gialla". Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio sul proprio profilo Facebook.

"Nelle ultime due settimane - spiega Toti - la nostra Regione ha avuto meno di 25 casi ogni 100mila abitanti e ha un tasso di positività inferiore al 4%: parametri che ci hanno consentito di essere tra i pochi nel Paese e in tutta Europa a passare in zona verde .L’ingresso in questa zona europea conferma ancora una volta che il virus in Liguria sta circolando sempre meno grazie alle norme di contenimento ma grazie soprattutto all’importante campagna vaccinale che da mesi stiamo portando avanti e che ci ha permesso di vaccinare, almeno con la prima dose, il 50 per cento dei liguri. La zona verde, che non prevede restrizioni per i viaggiatori che arrivano da quell’area, sarà un incentivo in più per la ripartenza della nostra Regione” spiega Toti.

COSA COMPORTA LA ZONA VERDE? - Sulla base della mappa comune i singoli Stati membri possono decidere se introdurre determinate restrizioni, come quarantena o tampone, ai viaggiatori provenienti dalle aree più a rischio. La mappa forniisce inoltre ai viaggiatori informazioni generali sul livello di rischio a destinazione.

Gli Stati membri hanno concordato che non ci saranno restrizioni per i viaggiatori provenienti da zone verdi. Per tutti gli altri possono essere richiesti quarantena o tampone da fare prima o dopo l’arrivo. In particolare a tutti coloro che arrivano da aree rosso scuro, a causa del particolare rischio, tutti i Paesi Ue dovrebbero richiedere di fare un tampone prima della partenza e di sottoporsi ad autoisolamento all’arrivo.

DRAGHI FIRMA IL DECRETO PER IL GREEN PASS - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.