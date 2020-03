La lezione di Petrini: "L'emergenza insegna che bisogna ripartire dalle botteghe"

GENOVA - Puntata speciale, quella di Viaggio in Liguria in onda ieri sera, come ogni mercoledì alle 21, su Primocanale e primocanale.it.

Il format settimanale dedicato all'enogastronomia e al territorio che da qualche tempo lascia spazio alla cronaca del Coronavirus, con le conseguenze sul comparto turistico, ha vissuto una serata con commenti di veri e propri numeri uno dei rispettivi settori.

Sugli schermi di Primocanale si sono alternati il pluri medagliato di sci alpino, Christof Innerhofer, lo chef Davide Oldani, il talento di Maurizio Lastrico, ma anche la docente di web marketing Roberta Milano e il direttore generale dell'ospedale policlinico San Martino, Giovanni Ucci. (vedi tutte le interviste nei link sottostanti)

Tra loro anche il padre di Slow Food, Carlin Petrini tornato sulla storica battaglia di Primocanale a difesa delle botteghe montane: "Questa emergenza ci insegna che bisogna ripartire dal concetto di comunità. La politica non sarà più sorda a questa necessità". Gli fa eco l'esperta di web, Roberta Milano: "Quando il turismo ripartirà, i borghi di Liguria dell'interno avranno una marcia in più nel gradimento degli utenti".