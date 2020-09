La cultura illumina Savona con 'La Traviata': Renata Scotto regista d'eccezione

SAVONA - L'opera lirica ritorna al Teatro Chiabrera di Savona dopo sette mesi di chiusura a causa dell'emergenza Covid-19 e lo fa in grande stile, con La Traviata, capolavoro di Giuseppe Verdi in programma venerdì 16 e domenica 18 ottobre. Tra i primi teatri italiani ad alzare il sipario, la città della Torretta ritrova la sua 'diva' Renata Scotto in veste di regista dello spettacolo coprodotto dall’Opera Giocosa con il Reale Festival e il Teatro Coccia di Novara.

Grazie alla scelta dell'opera di Verdi ci sarà un simbolico passaggio di testimone tra la savonese Renata Scotto e la giovane soprano Rosa Feola, già allieva di Scotto, e considerata l'indiscutibile promessa del canto lirico. Con la partecipazione dei cantanti Leonardo Sanchez Rosales, tenore dell'Opera di Zurigo, e del baritono Sergio Vitale, Savona si aggiundica un posto tra le realtà più interessanti e dinamiche del panoramata artistico italiano.

“L'Opera Giocosa è l’unico teatro lirico di tradizione attivo in Liguria e grazie alla volontà di Renata Scotto e alla collaborazione con l'amministrazione comunale siamo riusciti a dare prova che nonostante il periodo stiamo lavorando e vogliamo portare avanti la programmazione annuale. Dopo la stagione estiva, l'appuntamento di ottobre sarà un'anteprima dal forte valore simbolico" spiega Giovanni Di Stefano, presidente dell'Opera Giocosa, e aggiunge: "Come già avvenuto nel recente passato con altri artisti, la nostra città si rivela il trampolino di lancio ideale da cui spiccano il volo le stelle della lirica".

La Traviata ha un rapporto privilegiato con Savona, e non solo perché fu l'opera di esordio di una Renata Scotto appena maggiorenne, ma perché sarà occasione per esaltare il patrimonio artistico cittadino: l'Orchestra Sinfonica di Savona diretta da Di Stefano, il basso Matteo Peirone nei panni del dottor Grenvil e il coro del Teatro dell'Opera Giocosa con il maestro Gianluca Ascheri.