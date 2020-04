La crisi del turismo a Viaggio in Liguria, i ristoratori: "Rischio chiusura per 35% di locali"

GENOVA - A Viaggio in Liguria, la voce dei ristoratori è un grido d'allarme. In diretta a Primocanale, Matteo Losio, presidente dei ristoratori genovesi Fepag, non ci gira intorno: "Se l'estate non partirà in modo deciso, almeno il 35% dei locali sarà a rischio chiusura". In vantaggio coloro che potranno vantare posti all'aperto da giugno a settembre, ma potrebbe non bastare.

L'urgenza mira a regole chiare, questa la richiesta al mondo della politica.

Un appello che giunge anche dai balneari di Liguria con Rossella Grassi, titolare di uno stabilimento a Sori: "Non possiamo aspettare oltre, ci devono dire a quali norme attenersi. Certo, che dalla tasse sui canoni al resto delle imposte, servirà un forte aiuto". Il digitale come arma per resistere è la ricetta che mette sul tavolo la docente di web marketing, Roberta Milano.

E va in questa direzione la novità che arriva dalla Valtrebbia con la sintesi di Alessio Bianchi: "Il prossimo Expo di luglio sbarca su una piattaforma on line. Sarà un misto tra realtà e web per salvare i produttori e dargli un respiro maggiore a livello di visibilità".