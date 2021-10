La cena di Viaggio in Liguria con diretta tv da Terrazza Colombo

GENOVA - L'appuntamento è alle 21, come ogni mercoledì sera, sugli schermi di Primocanale e primocanale.it. Ma questa settimana, Viaggio in Liguria cala il terzo format della stagione: dopo le classiche puntate in esterna, tra curiosità e scoperte, sette giorni più tardi rispetto alla serata di riflessione giornalistica sui temi dibattutti attraverso il territorio durante il primo mese di trasmissioni, ecco il ritorno della cena in diretta.

Dall'affascinante contesto di Terrazza Colombo, con un menù profumato di Liguria, il programma caratterizzato dall'immancabile presenza del Cucinosofo, Sergio Rossi, vanterà 4 differenti tavoli con altrettanti ospiti all'insegna di territorio, sanità, sport e portualità.

Una serata di ripartenza connotata da dialogo e convivialità alla presenza di numerosi giornalisti di Primocanale. Non mancheranno le occasioni di confronto per un Viaggio in Liguria trasmesso in diretta da uno degli scorci più suggestivi di Genova.

Tra sette giorni, invece, la trasmissine tornerà in esterna con tappa al confine tra savonese e genovesato.