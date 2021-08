L'Italia si prepara al ritorno dei colori: la Liguria resta in zona bianca

GENOVA - La Liguria resta in zona bianca. Numeri ancora buoni per quanto riguarda l'emergenza pandemica. Con un post su facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esulta e rimarca ancora una volta l'importanza dei vaccini e della campagna vaccinale.

"La Liguria resta in zona bianca grazie ai vaccini, a confermarlo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sottolinea il governatore -. Se la nostra Regione non richiuderà sarà solo grazie ai liguri che con buonsenso hanno deciso di vaccinarsi. Chi la dura la vince: insieme sconfiggeremo questo maledetto virus".

L'Italia però si prepara a tornare a colori. La Sicilia corre verso la zona gialla, la Sardegna resta in bilico. In queste ore la cabina di regia sta studiando e analizzando i dati, poi prenderà le decisioni con l'eventuale intorduzione delle misure limitative.

In Liguria da fine dicembre ad oggi sono state somministrate 1.969.942 di dosi. E c'è ancora margine per accelerare ulteriormente. Infatti grazie ai nuovi arrivi di dosi la Liguria ha a disposizione in questo momento oltre 270mila dosi e altre ne arriveranno prossimamente (somministrato l'87,9% delle dosi arrivate da Roma).

Stanotte nuova open night che interesserà tutte le Asl liguri. Accesso diretto senza necessità di prenotazione per potersi vaccinare con la prima dose oppure anticipare (secondo i tempi minimi stabiliti per ogni tipologia di vaccino) la seconda dose (Leggi qui) . Il bollettino Covid giornaliero in Liguria registra un lieve calo degli ospedalizzati: ora sono 82 di cui 10 in terapia intensiva (un mese fa gli ospedalizzati erano 44 con 7 persone in terapia intensiva) (Leggi qui) .

E intanto lo sguardo si proietta alla ripartenza della scuola. Tra poco più di due settimane si torna in classe. Per il personale scolastico l'ingresso nei diversi istituti inizia già prima, tra poche ore. Il 90% ha già ricevuto almeno una dose come confermato dalla Regione, dato superiore alla media nazionale, ora scatta dunque il rush finale.

I ragazzi in età scolastica dai 12 ai 19 anni hanno raggiunto il 54,89% dei vaccinati con la prima dose per un totale di 54.228. I giovani dai 20 ai 29 anni che hanno effettuato almeno una dose di vaccino hanno raggiunto il 73,10% pari a 99.667, la fascia di età dai 30 ai 39 anni è a quota 67,58% di vaccinati con la prima dose pari a 99.489, dai 40 ai 49 anni raggiungono la soglia del 71,85% e dai 50 ai 59 anni hanno effettuato la prima dose 196.939 persone pari al 77,20%".