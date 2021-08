L'ex blucerchiato Francesco Flachi torna in campo a 46 anni, squalifica scontata

GENOVA - Squalifica scontata e nuova avventura all'orizzonte per Francesco Flachi, che all'età di 46 anni è pronto a indossare di nuovo calzettoni e scarponcini per scendere nuovamente sui campi di calcio. Lo farà con il Signa, squadra toscana che milita nel campionato d'eccellenza, che ha tesserato l'ex blucerchiato per la prossima stagione.

La squalifica scadrà infatti a Gennaio 2022, data a partire dalla quale l'ex attaccante di Fiorentina, Sampdoria, Empoli e Brescia potrà aggregarsi alla squadra di Enrico Cristiani. Flachi era stato sanzionato nel giugno 2010 con dodici anni di reclusione dai campi da gioco; l'ultima apparizione risale al 19 dicembre 2009, in una partita di Serie B contro il Modena in cui Flachi segnò il gol decisivo