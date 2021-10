L'allerta diventa gialla e arancione, riapre la A26. Alberi caduti e vigili del fuoco in azione

GENOVA - Si è chiusa alle 6 di questa mattina l'allerta rossa sulla Liguria, declassata a gialla fino alle ore 15 per l'area genovese e dell'entroterra e arancione sul levante e spezzino e suo entroterra. E' verde invece nell'estremo ponente della Liguria.

Preoccupano le condizioni del territorio così abbondantemente vessato dalle piogge nella giornata di ieri: la A26, chiusa a causa di due frane, è stata riaperta all'alba. Ha riaperto ma solo in uscita anche il casello di Masone che era rimasto chiuso a causa dei sensori che si erano attivati per il maltempo - quei sensori che erano stati installati dopo la frana del 2020. Il casello di Masone resta chiuso in entrata. Percorribile comunque tutta la rete autostradale ligure così come la statale del Turchino.

Nella notte la pioggia è stata a tratti ma non torrenziale, segnalati diversi interventi dei pompieri per alberi caduti e corto circuiti sui pali dell'elettricità a Genova. Nel genovese, solo dalle 19 alle 20 i pompieri hanno effettuato 70 interventi. Alberi caduti in via Mogadiscio, a Molassana, via Pernecco superiore a Serra Riccò, viale Modugno e via Dolceacqua a Pegli.

Continua a essere critica la situazione a Rossiglione dove la giornata di ieri ha visto il territorio in tutta la sua fragilità: questa mattina ci sono due squadre in azione per liberare le strade dal fango, non risultano però feriti ma cinque famiglie sono state sfollate.

La situazione meteo è ancora instabile, sono previsti rovesci a Genova e nel levante, ma il fronte che ha colpito ieri la Liguria si è spostato. I venti impetuosi della notte si sono leggermente attenuati, si sono registrate raffiche oltre i 100 km orari con valori superiori nella serata di ieri.