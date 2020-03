L'allarme degli agricoltori: "La natura non si ferma, i prodotti verso la rovina"

CELLE LIGURE - Le consegne a domicilio sbarcano anche nel mondo dell'agricoltura ligure, in questi giorni, con una diffusione più ampia del solito. Tra i protagonisti dell'operazione, nel savonese, la realtà cellese di Paolo Calcagno attiva nella coltivazione e commercializzazione di basilico nonchè delle verdure di stagione sulle alture di Varazze.

"Danni enormi per il settore agricolo, si riducono i consumi, ma non possiamo fermare la natura che continua produrre prodotti verso la rovina se non consumati. Unico rimedio, consegnare direttamente nelle case dei nostri clienti come hanno iniziato a fare molte realtà della regione. Per fortuna, la gente conosce la nostra qualità e chiama direttamente per avere la merce davanti alla propria porta. Certo, la fetta proveniente da mercati e ristoranti è sostanzialmente pari a zero" spiega il titolare dell'omonima azienda sulle alture cellesi.

L'imprenditore, già presidente provinciale di Coldiretti, è anche fornitore ufficiale del Campionato del Mondo del Pesto che era in programma a fine marzo e ora rinviato all'autunno: "Dobbiamo restare ottimisti, ripartendo dal nostro oro verde di Liguria".