GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 9 luglio.

GENOVA - Magazzini del Cotone ore 10:00. 50° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo "STORIA FUTURA. L'impresa di crescere", con il presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano, Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, alle ore 18:00 partecipa il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

GENOVA - Piazza Campetto ore 10:15. Amiu presenta un nuovo mezzo elettrico per il centro storico. Intervengono - tra gli altri - Paola Bordilli, Matteo Campora, Pietro Pongiglione, presidente Amiu.

RAPALLO - ore 11:00. Visita dell'on. Antonio Tajani. Alle 11 (salone consiliare, Comune) incontro con il sindaco Carlo Bagnasco e saluto al Consiglio comunale; alle 11.40 incontro con i rappresentanti dei balneari (Bagni Vittoria, via Avenaggi), a seguire (ore 12) punto stampa.

GENOVA/CHIAVARI/LA SPEZIA - ore 11:30 Salvini in Liguria. Punti stampa previsti presso i gazebo di raccolta firme sul referendum giustizia: a Genova (ore 11:30), largo XII Ottobre, in presenza del governatore Giovanni Toti; a Chiavari (ore 15), in piazza Gagliardo; a Spezia (ore 17:30) passeggiata Morin.

GENOVA - Salone Rappresentanza - Palazzo Tursi ore 12:00. Presentazione dello spettacolo/evento 'I mille del Ponte', omaggio ai mille e più lavoratori che hanno costruito il Ponte San Giorgio in scena il 21 luglio nell'ambito del Nervi Music Ballet Festival. Intervengono Barbara Grosso, Claudio Orazi, Lorenzo Fiori (Fondazione Ansaldo), presente l'autore, il giornalista Massimiliano Lussana.

RUTA DI CAMOGLI - capolinea bus ore 15:00. Presentazione del collegamento bus per Portofino Vetta da Ruta di Camogli, tra i presenti Marco Beltrami presidente di AMT, Francesco Olivari sindaco di Camogli, Matteo Viacava sindaco di Portofino, Paolo Donadoni sindaco di Santa Margherita Ligure, Claudio Garbarino consigliere delegato di Città Metropolitana.

RAPALLO - Chiosco della musica ore 17:00. Giorgia Meloni presenta il suo libro "Io sono Giorgia". Il direttore Mario Giordano intervista il presidente di Fratelli d'Italia.

GENOVA - Villa Lo Zerbino ore 17:00. Iniziativa per i 60 anni della Camera Penale 'Ernesto Monteverde' con una tavola rotonda sul tema 'Il populismo giudiziario e gli anticorpi del sistema'. Presenti Stefano Pellegrini, Domenico Caiazza, Francesco Pinto, modera Ermes Antonucci (Il Foglio).