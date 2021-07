GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 6 luglio.

SANTA MARGHERITA LIGURE - Abbazia della Cervara ore 9:00 Quinta edizione Forum Liguria 2030. Partecipano il governatore Toti e Valerio Molli di The European House Ambrosetti. Annunciati gli interventi dei ministri Cingolani, Gelmini e Giovannini.

SANTA MARGHERITA LIGURE - spiaggia Mare per Tutti di Ghiaia ore 10:15 Cerimona consegna della Bandiera Lilla per la qualità dei servizi turistici rivolti a persone con disabilità.

GENOVA - Stadio Ferraris ore 10:30 Calcio: presentazione del nuovo allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa.

ANDORA - sede Comune, via cavour 94 ore 10:30. L'assessore alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone effettuerà alcuni sopralluoghi nel savonese: ad Andora per illustrare l'intervento di adeguamento idraulico del ponte Europa Unita finanziato da Regione Liguria; a Garlenda (alle ore 12:00, presso il cantiere in via Villafranca) per un sopralluogo legato alla conclusione dei lavori del primo lotto di rifacimento degli argini sul torrente Lerrone e in vista dell'avvio del secondo lotto, a seguito delle emergenze alluvionali

GENOVA - Sede regionale Forza Italia - Via Savona, 5r ore 11:00 Presentazione della proposta di modifica della legge regionale sul benessere degli animali e della correlata proposta di modifica del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animalia Genova, a firma Mario Mascia. Intervengono Claudio Muzio, Mario Mascia e Alice Dotta.

GENOVA - Sala '7 Maggio' - Capitaneria di porto ore 11:00 Agenzia delle Dogane, Autorità di Sistema portuale, i cantieri San Giorgio e la Capitaneria di porto illustrano i dettagli della demolizione delle 'navi-rifiuto' Theodoros' e 'Sentinel', per oltre un decennio in stato di abbandono nel porto di Genova.

GENOVA - Blue District - Via del Molo, 65ar ore 12:00 Presentazione di 'Blue Skills: un mare di opportunità'. Con gli organizzatori, interviene l'assessore Francesco Maresca.

GENOVA - Palazzo Tursi ore 14:00 Seduta del Consiglio comunale.

GENOVA - Consiglio Regionale sala Piombo 11/0 piano via Fieschi 15. ore 16:00 Presentazione del volume 'Mani bianche zona rossa. GenovaG8 - Capitol Hill. Memoria, simboli, suoni, colori' di Carlo Cerrato. Oltre all'autore, partecipano il giornalista Marcello Zinola e il capogruppo Pd in Consiglio regionale Luca Garibaldi.