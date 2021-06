L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 15 giugno

GENOVA - Tutti gli appuntamenti in Liguria per la giornata di martedì 15 giugno

Genova - sala Giunta Nuova, Palazzo Tursi ore 10:00 presentazione accordo di co-marketing per la promozione del turismo sostenibile tra Comune di Genova e Trenitalia, presenti Laura Gaggero assessore comunale, Gianni Berrino assessore di Regione Liguria, Giovanna Braghieri direttrice regionale Liguria Trenitali.

Genova - Via Fieschi 15 ore 10:00 Seduta del Consiglio regionale. I lavori dell'assemblea sono trasmessi in diretta sul sito della Regione.

Genova - atrio, Palazzo Tursi ore 11:00 Presentazione 'Guida pratica gruppi di auto mutuo aiuto', presenti Massimo Nicolò vicesindaco di Genova, Lorenza Rosso assessore alle Politiche di sostegno alla famiglia, Simonetta Saveri responsabile Agenzia per la famiglia, Giorgio Schiappacasse psichiatra e presidente Ass. LightHouse Genova 12.

Genova - Chiostro del Museo Diocesano, ingresso via Tommaso Reggio 12 ore 12:00 presentazione dello spettacolo "La congiura del Fiesco a Genova" di Friedrich Schiller, versione italiana e regia di Carlo Sciaccaluga, in prima nazionale sabato 19 giugno. La conferenza alle 11.45 per radio e tv.

Genova - sala Nobile, Camera di Commercio - via Garibaldi 4 ore 12:30 Presentazione della Genova Design Week 2021.

Genova - Palazzo Tursi ore 14:00 Seduta del Consiglio

Laigueglia (SV) - Passeggiata lato Levante ore 18:00 Sopralluogo dell'assessore alla protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone per la conclusione dei lavori del primo lotto, a seguito dell'emergenza maltempo dell'autunno 2018. La visita è anche l'occasione per l'avvio del successivo e ultimo lotto per le annualità 2020 e 2021. Ore 18, punto stampa sulla passeggiata.