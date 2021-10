L'agenda degli appuntamenti in Liguria del 6 ottobre

GENOVA - Gli appuntamenti di oggi nella nostra regione.

CAMPOLIGURE - Sede del Comune ore 14.15 Punto stampa dell'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo un sopralluogo a Rossiglione (ore 12) e l'incontro in Comune a Campoligure (ore 13) con i sindaci dei Comuni delle valli Stura e Orba e dei Comuni di Urbe e Sassello, per la conta dei danni del maltempo.

GENOVA - Palazzo Tursi ore 11:00. Presentazione 'Kart e Guida sicura open day', intervengono assessori comunali e Claudio Puppo Fisaps e coordinatore Consulta Handicap.

GENOVA - Confindustria ore 11:00. Conferenza stampa presentazione 'BAM', prima rete d'imprese in LIGURIA, costituita tra aziende di servizi dell'informazione e della comunicazione. Presenti Umberto Risso presidente Confindustria Genova.

GENOVA - Palazzo San Giorgio ore 11:00. Presentazione del progetto "Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio", presenti il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e il direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi.

GENOVA - Piazza Cambiaso 1 ore 12:00. Presentazione riapertura Teatro Altrove.

GENOVA - sala Trasparenza, Regione Liguria ore 12:00. Presentazione dell'iniziativa "un quattro zampe per amico", tra i presenti l'assessore Simona Ferro, il presidente dell'istituto per il consumo Furio Truzzi e la coordinatrice del gruppo di lavoro per gli interventi terapeutici con gli animali dell'ordine degli psicologi e psicologhe della LIiguria Stefania Pecora.

GENOVA - salone Rappresentanza, Palazzo Tursi ore 14:00. Presentazione "Occhio al diabete. Non perderti la vista", intervengono il sindaco Marco Bucci, il presidente Regione Liguria Giovanni Toti, Carlo Enrico Traverso direttore Clinica Oculistica Universitaria Ospedale Policlinico San Martino di Genova.