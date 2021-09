L'agenda degli appuntamenti di martedì 7 settembre

GENOVA - Gli appuntamenti di oggi in Liguria.

GENOVA - Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi ore 11:30 Conferenza stampa presentazione i 'mugugni socialmente utili' salgono sul bus. Tra i presenti Maurizio Lastrico testimonial per la nuova campagna educational di Amt e dell'Istituto ligure per il consumo, l'assessore Matteo Campora, Marco Beltrami presidente AMT, Furio Truzzi presidente Istituto ligure per il consumo.

GENOVA - Sala Trasparenza, Regione Liguria ore 13:00. Presentazione della prima edizione di "SportAbility Day", una giornata di sport, amicizia e inclusione dedicata a tutti i ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo relazionale, intervengono, tra gli altri, Ilaria Cavo assessore (politiche sociali), Simona Ferro assessore (sport), Claudio Puppo (Consulta regionale per l'handicap).

GENOVA - Palazzo Tursi ore 14:00. Seduta del Consiglio comunale.