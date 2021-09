L'agenda degli appuntamenti di martedì 14 settembre

GENOVA - L'agenda dei principali appuntamenti in Liguria per martedì 14 settembre.

GENOVA - via Fieschi 15 ore 10:00. Seduta del Consiglio regionale (ore 10-13 e 14-18).

GENOVA - Sala del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale ore

11:00 Cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti e agli

officials liguri che hanno partecipato alle Olimpiadi di

Tokyo 2020. Tra i presenti Giovanni Toti, Marco Bucci, Simona

Ferro e Ilaria Cavo.

GENOVA - Sala Trasparenza - Regione ore 13:00 Presentazione della 31/a Giornata nazionale dell'escursionismo. Intervengono gli assessori Gianni Berrino e Ilaria Cavo, Emanuele Roccatagliata (Fie Liguria) e

Stefano Podestà (Atv Forte Geremia).

GENOVA - Porto Antico Banchina Marina Molo Vecchio ore 13:00.

( zona Biosfera) Arriva The Austrian Race Ocean Project.Nell'occasione sarà possibile visitare la barca e incontrare i componenti dell'equipaggio del team austriaco per The Ocean Race che sarà

presente al Salone Nautico.

GENOVA - Palazzo Tursi ore 14:00. Seduta del consiglio comunale di Genova.

GENOVA - Teatro Carlo Felice, foyer ore 14:00. Federico Maria Sardelli presenta il concerto 'Mozart Italiano'