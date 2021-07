GENOVA - L'agenda degli appuntamenti di lunedì 26 luglio.

SANREMO (IM) - oratorio di Santa Brigida, vicolo Balilla 57 ore 10:30, presentazione del progetto di riqualificazione della Pigna a Sanremo, dopo l'approvazione del progetto da parte del MIMS (Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibili). Tra i partecipano l'assessore regionale Marco Scajola.

GENOVA ore 11:00 presentazione in modalità online del 61° Salone Nautico (Genova, 16-21 settembre). Presenti Saverio Cecchi, Paolo Emilio Signorini, Marco Bucci e Giovanni Toti. Interventi di Carla Demaria, Marina Stella e Alessandro Campagna.

BORGHETTO SANTO SPIRITO/GENOVA ore 11:00 Manifestazione di protesta di cittadini, turisti e utenti dei trasporti ferroviari e locali. Alle ore 11 a Borghetto Santo Spirito (davanti al Comune), alle 18 a Genova (prefettura) 'Mobility day' per finanziare il piano straordinario treni.

GENOVA - c/o sala Cap, via A. Albertazzi 3 ore 14:00 Conferenza stampa del M5S Genova 'il comune di Genova si costituisca parte civile nel processo per il crollo del ponte Morandi', intervengono i consiglieri comunali del M5S Genova, gli avvocati Daniele Pomata penalista, ed Enrico Vignola amministrativista, e in video-collegamento, il senatore del M5S Danilo Toninelli.

SAVONA - sala della Provincia ore 15:00 Presentazione, in anteprima del progetto di bypass autostradale fra il ponente ligure e l'Alessandrino, alla vigilia di un nuovo blackout per il mese di agosto dell'A10 Genova-Ventimiglia. Tra i presenti Pierangelo Olivieri, presidente provincia Savona, Giovanni Toti presidente di Regione Liguria, Raffaella Paita presidente Commissione Trasporti della Camera.

GENOVA - Chiostro San Bartolomeo della Certosa, via San Bartolomeo della Certosa 15 ore 18:30 Assemblea pubblica su progetto riattivazione linea del Campasso - ultimo miglio terzo valico. Intervengono Marco Bucci sindaco, Matteo Campora assessore ai Trasporti, Mobilità, Ambiente, Calogero Maugeri commissario straordinario Terzo Valico, Vincenzo Macello direttore investimenti RFI.