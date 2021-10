L'agenda degli appuntamenti di giovedì 21 ottobre

GENOVA - Ecco gli eventi previsti oggi in Liguria.

GENOVA - Piazza De Ferrari ore 09:30. Uil tour fa tappa a Genova. Alle 16 intervento del segretario generale Pierpaolo Bombardieri.

SAVONA - Biblioteca del Campus Universitario, via Magliotto 2 ore 10:00. 'Buon compleanno Campus di Savona', celebrazione per i 30 anni del Campus Universitario di Savona con un confronto sull'ecosistema dell'innovazione. Tra i presenti Federico Delfino rettore Universita' Genova, Marco Testa delegato del rettore per il Campus di Savona, Luciano Pasquale presidente della Fondazione De Mari.

SANT'OLCESE - Villa Serra, in via Carlo Levi 2 ore 15:00. Cerimonia premiazione 15/a edizione finale regionale di Oscar Green 2021, promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

GENOVA - Yacht club Italiano, porticciolo Duca degli Abruzzi ore 17:00 Presentazione del volume "Ci sara' sempre il mare" storia della Cambiaso Risso, di Raoul de Forcade.

GENOVA - Palazzo Ducale, sala Minor consiglio ore 18:30. Nell'ambito del Festival della Scienza, il capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell'Agenzia Spaziale Europea Tommaso Ghidini spiega come l'uomo del nuovo millennio avra' un rapporto del tutto nuovo con il cosmo e di come l'Homo sapiens sapiens sia pronto per diventare Homo calestis.

GENOVA - Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale ore 21:00. Nell'ambito del Festival della Scienza di Genova, incontro intitolato "Mappe musicali tra (fanta)scienza e creativita'", con la Premiata Forneria Marconi, Giovanni Caprara e Alberto Diaspro.