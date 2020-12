Italiano chiede maggiore cinismo allo Spezia per sbancare Crotone

SPEZIA - Reduce dalla sconfitta casalinga con la Lazio, lo Spezia ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio a Crotone. La squadra di Italiano, che pure vanta una classifica eccellente, frutto di un gioco brillante ed efficace, deve però migliorare sul piano della concretezza sotto porta.

Estevez, Bastoni, Farias, Gyasi: tante sono state le occasioni prodotte dagli aquilotti a Cesena contro i biancazzurri, big del campionato. Eppure il gol è arrivato soltanto grazie alla splendida giocata individuale di Nzola.

Lo Spezia ha avuto il 64% di possesso palla, mettendo in campo oltre 600 passaggi, effettuati con una precisione del 90%, due pali e ben otto occasioni nitide create. Una mole di gioco incredibile, confermata dai numeri, che alla fine contrasta con il risultato finale.

Maggiore cinismo, è quanto chiede ora Italiano allo Spezia per tentare il colpaccio in Calabria in un altro incrocio salvezza dopo quella già vinto a Benevento.