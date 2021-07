Italia-Inghilterra, a Wembley si gioca la finale dell'Europeo

GENOVA - Tensione in piazza De Ferrari a Genova un'ora prima della partita. Le norme anti contagio previste per accedere al maxi schermo non sono state seguite alla lettera. E così la polizia è intervenuta per allontanare chi si era posizionato davanti allo schermo senza avere il green pass o comunque aver rispettato le misure previste. Anche il sindaco Bucci è intrevenuto per far capire ai giovanissimi che dovevano allontanarsi dalla piazza. Maxi schermo acceso solo durante l'inno nazionale quando ormai i controlli erano saltati e molti giovani erano entrati in piazza De Ferrari posizionandosi tra palazzo Ducale e la fontana.

Decisamente più tranquilla la situazione al Porto Antico a Genova così come nel resto delle piazza della Liguria . Primocanale in diretta con collegamenti da tutte le province per raccontarvi le emozioni e la tensione della finale dell'Europeo (SEGUI QUI).

LA FINALE ITALIA-INGHILTERRA:

Le formazioni - Mancini conferma lo stesso undici iniziale sceso in campo per la semifinale contro la Spagna con Donnarumma tra i pali, in difesa Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, ed Emerson; Barella, Jorginho e Verratti in mediana e attacco con Chiesa e Insigne ai lati e Immobile al centro. Southgate sceglie Pickford tra i pali, Walker, Maguire e Stones in difesa; Trippier, Phillips, Rice e Shaw a centrocampo; Mount, Sterling a sostegno di Kane.

La partita - Pronto via e l'Italia va subito sotto. E' il 2' minuto quando Kane apre largo a destra per Tripper che controlla e fa partire un traversone, Di Lorenzo si perde la marcatura e sul secondo palo arriva Shaw che di prima intenzione conlcude forte sul prima palo, Donnarumma può solo guardare la sfera accarezzare il palo e infilarsi in rete. Gli Azzurri faticano terribilmente a contenere le offensive di Tripper e Kane.

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 0-1

GOL: 2' Shaw (In)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Chiesa. Ct Mancini.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Ct Southgate.