Ispezioni nelle gallerie e lavori sull'elicoidale: l'elenco delle chiusure notturne in Liguria

GENOVA - Continua il piano di chiusure notturne lungo le autostrade della Liguria. Questo il programma così come presente sul sito Autostrade per l'Italia per la notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

A7 - Tratto chiuso tra il Bivio A7/A12 e Genova Sampierdarena dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/06/2020 al giorno 24/06/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Bolzaneto. La chiusura è necessaria per consentire interventi di manutenzione sulle opere ricadenti nelle interconnessioni della A10 Genova-Savona e A7 Serravalle-Genova, Elicoidale e viadotto Sei Luci.

A7- Casello di Busalla in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 23/06/2020 al giorno 24/06/2020 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Ronco Scrivia.

A10 - Tratto chiuso tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola dalle ore 01:00 alle ore 05:00 dal giorno 24/06/2020 al giorno 24/06/2020 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Genova: Albisola.

A12 - Tratto chiuso tra Sestri Levante e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/06/2020 al giorno 24/06/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Chiavari. Chiusura necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Riviera nord", situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione di Chiavari. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Sestri Levante e Lavagna.

A12 - Tratto chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/06/2020 al giorno 24/06/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo. Chiusura necessaria per attività di ispezione della galleria "Casalino".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla A12, alla stazione di Rapallo. Si fa presente che nell'attraversamento del centro di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni.

A26 - Tratto chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/06/2020 al giorno 24/06/2020 per lavori Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada. Chiusura necessaria per attività di ispezione delle gallerie "Madonna delle Grazie" e "Villa Tassara". In alternativa, chi dalla A10 Genova-Savona è diretto verso Alessandria / Gravellona Toce, potrà entrare alla stazione di Ovada dopo aver percorso la SP456 del Turchino. In ulteriore alternativa, si potrà percorrere la A7 Milano-Genova, itinerario consigliato anche ai mezzi pesanti. Si ricorda che la stazione di Genova Pra' è chiusa in uscita per chi proviene da Genova.