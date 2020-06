Ispezioni nella galleria 'Zella': riaperto con due ore di ritardo il casello di Genova Ovest

GENOVA - Uno slittamento di un paio di ore per la ripertura del casello di Genova Ovest chiuso da domenica sera alle ore 22 per le attività di ispezione nelle gallerie della rete autostradale della Liguria.

Autostrade intorno alle ore 6 ha comunicato che la riapertura del tratto compreso tra Genova Ovest e l'allacciamento con la A12 in direzione Milano è stato spostato dalle ore 6 alle ore 8. Questo ritardo nella ripartura è stato dovuto "per consentire il completamento delle attività in corso all'interno della galleria Zella". All'interno della stessa galleria sarebbe stato trovato un rigonfiamento. Nel tratto i tecnici hanno posizionato dei new jersey per riaprire almeno una corsia del casello. Poi poco prima delle 8 è arrivata la conferma della riapertura del tratto.