Ispezioni gallerie: Genova Est riapre con quasi due ore di ritardo

GENOVA - Ancora ritardi nella riapertura all'interno rete autostradale ligure a causa ispezioni. A causa delle prolungate verifiche all'interno della galleria 'San Pantaleo' la riapertura del casello di Genova Est, chiuso dalle 22 di lunedì, è avvenuta con quasi due ore di ritardo rispetto al programma iniziale. Il casello è stato riaperto sia in uscita che in entrata qualche minuto prima delle 8. Subito dopo il casello è stato però attivato un senso unico alternato.

LE CODE:

Ma ancora una volta sono le code protagoniste lungo le autostrade della Liguria nelle prime ore della mattina. In A10, coda di 2 km tra il bivio A10/A26 e Arenzano per lavori. A10, coda di 5 km tra Celle Ligure e Arenzano per lavori. A10, coda di 4 km tra Genova Ovest e bivio per la A7/A12. A7, coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e bivio A7/A12. La situazione più problematica però si registra sulla A26 dove tra Masone e il bivio per la A10 con 16 km di coda.

LE CHIUSURE ATTUALI:

-sulla A7 Serravalle-Genova la stazione di Busalla in entrata verso Milano, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 20:00 di giovedì 9 luglio;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Arenzano in entrata verso Savona fino alle 22:00 di martedì 7 luglio;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Genova Nervi in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova fino alle 6:00 di mercoledì 8 luglio.