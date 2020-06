Inter-Sampdoria, 105 giorni dopo blucerchiati di nuovo in campo: a San Siro per il blitz

MILANO - Centocinque giorni dopo la Sampdoria di Claudio Ranieri torna in campo. I blucerchiati scesero in campo l’ultima volta l’8 marzo nella vittoriosa sfida contro il Verona dove Quagliarella fu protagonista e grazie a una doppietta risolse un match iniziato male.

Passato il lockdown si torna in scena, senza pubblico. Il palcoscenico è la Scala del calcio contro un’Inter che necessità di punti per restare a ruota di Juventus e Lazio. La Samp però non può andare troppo sul sottile, ma classifica piange e in questo mini campionato senza sosta serve subito partire bene e possibilmente portare a casa punti preziosi. Ranieri si affida a Ramirez dietro Gabbiadini e Bonazzoli. Jankto, Vieira ed Ekdal comporrranmo il reparto mediano. In porta Audero in difesa Bereszynski e Murru come terzini, Colley e Tonelli al centro. Padroni di casa con Eriksen e coppia attaccò composta da Lukaku-Lautaro. Calcio d’inizio alle 21.45, arbitra Mariani di Aprilia.

LE PROBABILI FORMAZIONI: INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri. ARBITRO: Mariani di Aprilia