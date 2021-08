Insegnanti, in Liguria oltre il 90% vaccinati: da lunedì possibile farlo senza prenotazione

GENOVA - “Prenderà il via da lunedì 23 agosto nelle Asl della Liguria la linea di prenotazione ad accesso diretto (senza prenotazione) per la fascia 12-18 anni e per il personale scolastico. Anche se il personale scolastico ha risposto bene alla campagna di vaccinazione, è importante accelerare ancora per essere pronti all’avvio della scuola e consentire ai ragazzi di frequentare finalmente in presenza”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti nella serata di ieri.

“Ci auguriamo che gli insegnanti rispondano alla nostra campagna per completare la vaccinazione. Ad oggi, la percentuale di operatori della scuola vaccinati è superiore alla media nazionale: ha effettuato la prima dose il 90,26% (media nazionale al 84,21%), mentre il 91,98% ha effettuato la prima dose o la dose unica (Johnson) (media nazionale 87,18%); il 79,08% ha effettuato il ciclo completo (media nazionale 81,83%). Sulla platea complessiva di 35.310 operatori manca all’appello della vaccinazione l’8,2% (2.833 soggetti)”.

Ecco dove e quando vaccinarsi senza prenotazione, ricordando che per i minori è necessario il consenso al vaccino firmato da entrambi i genitori e che il giorno della vaccinazione è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due genitori:

ASL1

Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

Sede ASL1 di via Lamboglia Ventimiglia LU-MA-GI-VE 9-14 solo per personale scolastico

ASL2

Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19

ASL3

Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

ASL4

Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20

ASL5

Hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

Hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

OPEN NIGHT

Proseguono questa sera le Open Night su tutto il territorio ligure. Nello specifico sono previste in:

Asl1 – Palafiori Sanremo (orario dalle 19 ale 22)

Asl2 – Cairo Montenotte (Hub Sunrise) e Alassio (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 – hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

As5 – Lerici-San Terenzo (orario 19-22)

Prevista inoltre una Open day extra domani mattina, sabato 21 agosto, al Palasalute di Imperia dalle 8.30 alle 13 aperta a tutti, compresi i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che si dovranno presentare con un genitore e il documento firmato da entrambi.