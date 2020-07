Innovazione digitale, nasce 'Liguria Innovation Exchange'

GENOVA - E' stato presentato oggi 'Liguria Innovation Exchange', il centro per l'innovazione digitale che aprirà i battenti il prossimo settembre presso la sede di Liguria Digitale a Erzelli, a Genova. All'evento erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il direttore generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, l'amministratore delegato di Cisco Italia Agostino Santoni e Enrico Botte, ceo del Gruppo Fos. Fortemente voluto da Regione Liguria per garantire un'ulteriore spinta propulsiva al processo di sviluppo tecnologico di tutto il territorio ligure, il nuovo centro occuperà un intero piano della struttura e sarà gestito operativamente dal Gruppo Fos, partner di Cisco Italia.

In stretta sinergia con Liguria Digitale e con gli esperti di Cisco, si darà vita ad un vero e proprio laboratorio dell'innovazione, dove nasceranno progetti concreti che garantiranno ad aziende, pubblica amministrazione e cittadini liguri un futuro sempre più digitale ed inclusivo. Il centro è ospitato in 2000 metri quadri di uffici, aule e laboratori per formazione; si lavorerà per la creazione di piattaforme per l'e-learning e lo smart working, sistemi di cybersecurity e tecnologie per i trasporti e la logistica. Queste attività verranno scolte in collaborazione con una rete di aziende locali. Il nuovo centro ospiterà anche laboratori Congiunti Liguria Digitale e Università degli studi di Genova e soluzioni di Cisco Collaboration realizzate da Durante, Partner Cisco certificato.

Tre sono i pilastri su cui si baseranno le attività del nuovo centro di innovazione. Lo sviluppo di progetti digitali per le aziende e le pubbliche amministrazioni liguri: creazione di soluzioni ad hoc, pensate per le esigenze peculiari del territorio, che rendono immediatamente fruibili i vantaggi che derivano dall'utilizzo di reti e tecnologie all'avanguardia. La creazione di innovazione, grazie al coinvolgimento delle start-up presenti sul territorio ligure, che potranno entrare in contatto con il vasto ecosistema di innovazione Cisco; il centro infatti farà parte della rete degli 'Innovation Exchange' di Cisco, laboratori presenti nel mondo e su tutto il territorio nazionale. La formazione sulle nuove competenze digitali, elemento fondamentale ed imprescindibile per il futuro del mondo del lavoro. Presso il centro di innovazione nascerà una nuova Cisco Networking Academy.

"Siamo di fronte a un ulteriore, decisivo tassello della strategia che la Liguria ha intrapreso negli ultimi 5 anni", commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. "Un'operazione importante -spiega ancora- voluta fortemente da Regione e Comune che porta a Genova una delle più importanti multinazionali nel settore della tecnologia. Per noi la scelta di Cisco di insediarsi con nuovi laboratori proprio a Erzelli è particolarmente simbolica, proprio perché questo luogo si conferma sempre più come polo tecnologico di eccellenza nazionale e di valenza internazionale, rafforzando il ruolo di Genova quale capitale della high tech del nord-ovest. La presenza di Cisco a Erzelli è strategica poiché fungerà da volano per un ulteriore sviluppo tecnologico e industriale della nostra regione, alimentando un circolo virtuoso da cui ci aspettiamo importanti ricadute occupazionali", conclude.

"Oltre a creare un importante centro di formazione avanzata e di innovazione, il Liguria Innovation Exchange avviato in partnership con Cisco avrà una ricaduta positiva sull'indotto", aggiunge Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale. "I laboratori congiunti Liguria Digitale e Università degli Studi di Genova coinvolgeranno anche molti giovani su lavori altamente specializzati. Oggi aggiungiamo un altro importante tassello per evidenziare il ruolo trainante della Liguria nell'Ict", continua.

"Siamo contenti di contribuire ad una nuova idea di futuro per Genova che attraversa la trasformazione della grande industria verso nuove eccellenze digitali. Saremo impegnati in questa partnership con Cisco per creare valore per il territorio in stretta collaborazione con Liguria Digitale e Università di Genova in favore delle nuove generazioni", precisa Enrico Botte, ceo di Gruppo Fos.