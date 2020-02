Infrastrutture, alla Liguria 29 milioni per la manutenzione delle strade

GENOVA - "Con il Fondo manutenzione Strade dal Ministero pronti ulteriori 900 milioni di euro, ripartiti tra le varie province considerando la consistenza della rete viaria, il tasso di incidentalità e la vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le risorse, destinate al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane, delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, già condivise con la Conferenza Stato-Regioni, sono ripartite in euro 50 milioni per l'anno 2020, euro 100 milioni per l'anno 2021 e in euro 250 milioni per gli anni dal 2022 al 2024, e vanno ad aggiungersi allo stanziamento avvenuto con il Milleproroghe di 95 milioni di euro".

A comunicarlo è il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi che aggiunge: "Una significativa somma pari a 29,21 mln di euro, considerando complessivamente i due stanziamenti, è destinata alla Regione Liguria e nel dettaglio così ripartita tra le province di: Genova (13,26 mln), Imperia (5,16 mln), La Spezia (4,58 mln), Savona (6,21 mln)". "Sappiamo bene quanto avere un manto stradale poco sicuro possa causare danni alla salute dei cittadini ed essere talvolta causa di incidenti anche mortali. La manutenzione delle strade è e sarà una nostra priorità - conclude Traversi - Queste somme per noi non rappresentano una spesa ma un investimento a tutela dei cittadini".