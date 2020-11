Indice Rt in calo in Liguria e a Genova, primi pazienti Covid trasferiti in Lombardia

GENOVA - Il 27 ottobre la Liguria aveva un Rt pari a 1.47, dato in base al quale la regione è stata inserita nella fascia arancione, e pari a 1.52 a Genova. "Oggi l'Rt calcolato da Alisa è pari a 1.10 in Liguria e 1.06 a Genova. Questo è il segnale che se il dato si stabilizzerà le misure prese con il sindaco Bucci e in generale su tutto il territorio regionale stanno iniziando a produrre il risultato sperato. Siamo sulla buona strada auspico che conclusi i 15 giorni in fascia arancione in base al Dpcm del governo potremo tornare ad una parziale normalità. Ma questo sarà possibile solo se tutti continueremo a comportarci con grande grande rigore nel rispetto delle regole". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha tracciato il punto sulla situazione Covid in Liguria.

"Auspico che, conclusi i 15 giorni in fascia arancione in base al Dpcm del governo, potremo tornare ad una parziale normalità. Ma questo sarà possibile solo se tutti continueremo a comportarci con grande rispetto delle regole", ha sottolineato il presidente Toti. "Gli interventi cuciti sul territorio, chirugici, quindi specifici, sono i migliori. Sarebbe bene lavorare su Rt e pressioni degli ospedali delle province. Avere un colore unico se può andare bene per una Regione piccola, per quella come la Lombardia, ad esempio, potrebbe non funzionare", ribadisce il direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

Il presidente della Regione ha poi spiegato che "ogni giorno in Liguria effettuiamo circa 10mila tamponi tra molecolari e antigenici" e che "comunicheremo al ministero che ha richiesto anche il dato dei tamponi rapidi antigenici". Circa l'andamento dell'epidemia "cala lievemente il numero dei nuovi positivi in rapporto ai tamponi soprattutto a Genova che ha toccato il picco in anticipo e oggi vede dati stabili se non in calo". Per quanto riguarda i pazienti ospedalizzati "il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni è di soli 6 pazienti. Sono 98 i malati in terapia intensiva: questo dato è destinato a salire nei prossimi giorni perché si tratta di pazienti che sono già in ospedale da qualche giorno e le cui condizioni si aggravano. I posti letto di terapia intensiva occupati rimangono comunque pari alla metà rispetto al picco pandemico della primavera scorsa. Questo conferma che la seconda ondata ha colpito in modo ampio ma meno grave rispetto alla scorsa primavera. Iniziano a entrare a regime anche le strutture territoriali per la bassa e la media intensità di cura che abbiamo attivato su tutto il territorio ligure", prosegue il governatore ligure.

Il Coordinamento italiano dei medici ospedalieri (Cimo) Liguria ha chiesto a Toti, durante un incontro in videoconferenza, di "attivare un hub di triage covid provinciale nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova su modello di quello aperto all'autodromo di Monza per alleggerire la pressione sui pronto soccorso. C'è una quantità spaventosa di pazienti da visitare che aspettano ai pronto soccorso genovesi e la stagione influenzale è alle porte", sottolinea il segretario Cimo Liguria Giulio Cecchini. "I pronto soccorso hanno difficoltà a reggere, in certi momenti covid e non covid sono mescolati perché non si riesce a gestire i flussi. Perciò la nostra idea è potenziare il centro tamponi alla Fiera di Genova aggiungendoci i servizi di triage in modo da non congestionare i pronto soccorso". I medici hanno chiesto al presidente Toti di istituire nell'hub un bed manager per la razionalizzazione dei posti letto covid.

Nel frattempo i primi pazienti covid sono stati trasferiti dalla Liguria alla Lombardia. Sono stati accompagnati dagli ospedali Villa Scassi e San Martino di Genova alla casa di cura Villa Esperia di Salice Terme, in provincia di Pavia. Lo rende noto la Croce Bianca genovese che ha effettuato il servizio per alleggerire la pressione sui posti letto disponibili negli ospedali genovesi. La struttura privata di Salice Terme, convenzionata con il servizio sanitario nazionale, è un istituto di ricovero e cura di riabilitazione intensiva ad alta complessita'.