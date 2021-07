Incidente ferroviario a Santa Margherita, ruota del treno esce dal binario

SANTA MARGHERITA - Paura per un treno lungo la linea ferroviaria tra La Spezia e Genova. Per cause ancora in fase di accertamento una ruota dell'ultima carrozza del treno regionale 3070 dalla Spezia a Milano, quando era già in stazione, è uscita dai binari. Non si registrano feriti. L'inciedente è avvenuto all'altezza di Santa Margherita. I viaggiatori hanno proseguito da Santa Margherita a Genova con i treni a seguito tra cui un Frecciabianca. A Genova troveranno personale dedicato alla loro assistenza. Pronto un treno regionale ad hoc che gli permetterà di proseguire il viaggio fino a Milano. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Pesanti le ripercussioni alla circolazione ferroviaria.

LA LINEA FERROVIARIA - Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio, il solo treno FB 8620 Roma Termini (13:57) - Milano Centrale (20:40) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 115 minuti.

Attivo il servizio sostitutivo con bus da Genova Piazza Principe a Milano Centrale.

Treni direttamente coinvolti:

• FA 8591/8592/8593 Genova Piazza Principe (18:40) - Roma Termini (23:00)

• IC 518 Roma Termini (15:57) - Ventimiglia - Ventimiglia (23:30)

• IC 1534 Grosseto (16:04) - Milano Centrale (21:53)

• ICN 36143/36118/36103 Torino Porta Nuova (13:33) - Reggio Calabria Centrale (10:00)

• IC 679 Milano Centrale (18:05) - Livorno Centrale (22:35)

• RV 3278 La Spezia Centrale (17:50) - Genova Brignole (19:15)

• RV 3281 Genova Brignole (18:40) - La Spezia Centrale (20:17)

• RV 3282 La Spezia Centrale (19:45) - Genova Brignole (21:38)

• R 12435 Savona (17:08) - Sestri Levante (19:32)

• R 12445 Savona (18:03) - Sestri Levante (20:28)

• R 12442 Sestri Levante (18:30) - Savona (20:52)

• R 12455 Savona (19:08) - Sestri Levante (21:30)

• R 34273/34276 Genova Brignole (19:30) - Pontremoli (21:52)

• R 12452 Sestri Levante (19:30) - Savona (21:50)

Treno parzialmente cancellato:

• RV 3070 La Spezia Centrale (17:10) - Milano Centrale (21:30): cancellato tra Santa Margherita (18:21) e Genova Brignole (19:09).

I passeggeri possono proseguire con il treno R 3278 in partenza alle ore 18:46 e in arrivo a Recco alle ore 18:52, Genova Nervi alle ore 19:02 e Genova Brignole alle ore 19:15 e il treno R 12442 in partenza alle ore 18:55 e in arrivo a Camogli alle ore 18:59, Recco alle ore 19:03, Genova Nervi alle ore 19:21, Genova Brignole alle ore 19:37 e Genova Piazza Principe alle ore 19:46 dove trovano ulteriore proseguimento fino a Milano Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni cancellati:

• R 12448 Sestri Levante (19:02) - Savona (21:30)

• R 12458 Sestri Levante (19:53) - Genova Brignole (21:01)