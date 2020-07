In Liguria i treni del mare stipati, saltano le norme di sicurezza anti Covid

GENOVA - Treni regionali stipati, nessun distanziamento sociale, passeggeri senza mascherine. E' accaduto sui convogli liguri che nel fine settimana vengono presi d'assalto, complici i disagi in autostrada a causa dei cantieri, da chi decide di passare la giornata in spiaggia. A bordo il capotreno resta nello scompartimento e la polizia, chiamata più volte tramite il 112, non è intervenuta. L'ultimo episodio ieri. Il treno regionale delle 19.33 da Savona e diretto a Genova Brignole si è riempito a Cogoleto e ancora di più quando è arrivato a Vesima. Corridoi invasi, i sedili occupati da due persone una seduta sull'altra. Il treno si è svuotato a Sampierdarena e a Brignole il capotreno ha risposto che non riusciva a passare e per questo non è andato negli scompartimenti ma di avere segnalato la situazione ai superiori. La polizia ferroviaria ha spiegato di non poter intervenire in questi casi. Stessa situazione sul regionale delle 17.48 da Savona a Brignole.

Intanto Trenitalia fa sapere che questa mattina alcuni treni regionali hanno subito ritardi nel nodo di Genova "per eccessivo affollamento per provvedimenti Covid-19". In particolare, Il regionale 2184 Ventimiglia-Milano ha accumulato 39 minuti di ritardo ed è stato istituito un bus per i passeggeri che non sono riusciti a salire. Il regionale 11344 Genova-Ventimiglia ha riportato 19 minuti di ritardo e i viaggiatori sono stati invitati a salire sul treno successivo che portava 15 minuti di ritardo. Infine, il regionale 23703 Savona-Sestri Levante ha viaggiato con 10 minuti di ritardo e i viaggiatori invitati a salire sul treno successivo. L'azienda fa sapere che sul treno regionale di Savona di domenica si poteva salire soltanto con prenotazione e che "molte persone non rispettano il treno prescelto al momento dell'acquisto".

