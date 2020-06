Il turismo ligure più forte del caos autostrade? Dibattito in diretta alle 21 su Primocanale

GENOVA - Dopo l’emergenza pandemia anche il caos autostrade e il turismo ligure sempre più in ginocchio. Imprescindibile la riflessione sui contraccolpi al settore nella trasmissione settimanale dedicata a territorio ed enogastronomia. Dalle 21 in diretta su Primocanale e primocanale.it le analisi di amministratori, ristoratori e animatori culturali della regione.

Immancabile un’ulteriore presenza nel solco di quel legame neve-mare che ha accompagnato l’intera primavera del programma in onda ogni mercoledì sera. Dopo Brignone, Goggia, Bassino, Curtoni, Fill, Innerhofer e Ghedina anche la presenza del campione del mondo dello sci di fondo, Federico Pellegrino. In collegamento da Arma di Taggia, il valdostano anticipa: “Nonostante tutto, Liguria splendida e ideale per i miei allenamenti in bici”.