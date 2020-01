Il talento di Nicole Magolie, le sorprese del Mago Gentile e il campione dei canarini

GENOVA - Puntata esplosiva quella di Liguria Ancheu del 24 gennaio sul palco del Teatro della Gioventù di via Cesarea a Genova e in diretta, come ogni venerdì alle 21, su Primocanale.

Il format dedicato ai dialetti della regione e alle tradizioni offre un menù di grande musica con le note di Nicole Magolie, artista savonese e volto ufficiale di Matera capitale della cultura, le sorprese di un altro ponentino come il Mago Gentile e poi ancora i racconti di restauro da record come quello del Presepe Reale nonchè le gesta del campione del mondo di una specialità inconsueta: il proprietario del canarino più bello del pianeta.

"Non perderà d'importanza la nostra lingua con le classiche domande rivolte alla platea, poi spazio anche a un gruppo gospel, allo sport, alla spiritualità e come sempre l'angolo dedicato alle onlus" aggiunge il professor Franco Bampi, ospite fisso della trasmissione.

Appuntamento in teatro, con ingresso libero, e in diretta alle 21 di ogni venerdì.