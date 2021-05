Il sindaco di Carcare, De Vecchi, aderisce a Fratelli d'Italia

SAVONA - Con l'adesione del Sindaco di Carcare, Christian De Vecchi, sono ufficialmente due i sindaci del savonese ad essere iscritti al partito Fratelli d'Italia.

"Un partito, quello di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, in forte ascesa sul territorio nazionale ma anche in Liguria, dove, è in corso un importante lavoro organizzativo finalizzato a costruire una rete di rapporti fiduciari con gli amministratori locali di oggi e di domani" si legge nella nota stampa del coordinamento provinciale FdI.

"Metterò volentieri a disposizione la mia lunga e continuativa esperienza politica nelle amministrazioni locali a vantaggio della crescita organizzativa di FdI nel savonese. Ci saranno nei prossimi anni tantissimi appuntamenti elettorali locali da traguardare, nei quali introdurre una generazione di amministratori fondata sui valori della qualità e della competenza, insieme ad altri ancora che, rappresentano i comuni denominatori di una nuova destra istituzionale e conservatrice, nella quale filosoficamente mi riconosco", spiega il sindaco di Carcare, in Val Bormida.

Alle dichiarazioni d'esordio di Christian De Vecchi, seguono quelle del Coordinatore Provinciale di FdI Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello: “Da quando nel Luglio 2020 ho ricevuto la nomina a provinciale dalla nostra leader Giorgia Meloni mi sono dedicato alla missione prioritaria, il radicamento del partito sul territorio e la crescita non solo numerica ma soprattutto qualitativa dei quadri dirigenti".

"Un partito in forte crescita che non fa crescere di pari passo la competenza dei propri dirigenti sul territorio può far la fine di altri partiti o movimenti che anche in un recente passato si sono 'sgonfiati' velocemente. L’adesione di Cristian De Vecchi, unitamente a tanti altri amministratori di provata capacità e competenza, rappresenta un passo fondamentale nella direzione di un radicamento di qualità sul territorio" conclude Cavallo.