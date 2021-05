Il saluto del prefetto Carmen Perrotta al governatore Toti

GENOVA - Un saluto che sa di addio quello di oggi a Genova del prefetto di Genova Carmern Perrotta alla seduta di Giunta regionale. Perrotta lascia l'incarico genovese per rientrare a Roma e verrà sostituita da Renato Franceschelli in arrivo da Padova.

Oggi nel corso della giunta regionale Perrotta si è congedata salutando il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori e gli amministratori regionali. "Ringrazio il prefetto Carmen Perrotta per il lavoro svolto in più di un anno e mezzo, durante il quale abbiamo affrontato tante cose tra cui l'emergenza Covid. Molte ne restano ancora da affrontare, ma già gestire i sintomi, come si fa per le malattie, credo che sia talvolta la cura. Un 'In bocca al lupo' al prefetto per il suo futuro, l'aspettiamo in Liguria da turista" ha detto il presidente Giovanni Toti.

Carmen Perrotta lascerà a breve la Prefettura del capoluogo ligure per raggiungere Roma dove assumera' le funzioni di capo del dipartimento per l'amministrazione generale. Al suo posto arrivera' a Genova il prefetto Renato Franceschelli, come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Primocanale (LEGGI QUI).